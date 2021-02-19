Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Otomobil zeytinliğe uçtu, itfaiyeci yaşlı kadını sırtında ambulansa taşıdı

Otomobil zeytinliğe uçtu, itfaiyeci yaşlı kadını sırtında ambulansa taşıdı

Otomobil

Yaşlı Kadın En Yaşlı Kadın Uçan Otomobil İtfaiye Eri Yaralı Kadın 

-Sağlık ekibi
-İtfaiyecinin yaralı kadını sırtında taşıması
-genel ve detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak zeytinliğe daldı. Zeytin ağaçlarına çarpan otomobilde bulunan iki kadın yaralandı. Hastaneden getirilen yaşlı kadın, zeytinliğin yoğun kar ve bataklık olmasından dolayı itfaiye erinin sırtında araçtan çıkarılabildi. Kaza Orhangazi-İznik yolu Üreğil altı mevkiinde meydana geldi. Kayınvalidesini Bursa Şehir Hastanesine götürüp tedavisini tamamladıktan sonra Orhangazi’ye Mahallesine getirmek için 34 SZ 7670 plakalı otomobille seyir halinde olan Mehmet İbiş (45), aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil zeytinliğe daldı. Zeytin ağaçlarına çarparak durabilen otomobilde bulunan Asiye İbiş (47) ile Asiye Bekin (66) hafif yaralandı. Kaza mahalline sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zeytinliğe uçan otomobilin arka koltuğunda bulunan 66 yaşındaki Asiye Bekin zeytinliğin aşırı kar ve bataklık olmasından dolayı dizlerine kadar suyun içine giren itfaiye erinin sırtında araçtan çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralanan Asiye Bekin ve Ayla İbiş olay yerine gelen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düdüklü tencere genç kadının suratına patladı!Düdüklü tencere genç kadının suratına patladı!
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement