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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı

Otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı

Yaralıların hastaneye getirilişi

İlk Müdahale Jandarma Trafik Kazası Kışla Direksiyon 

-Kazada hasar gören araçların fotoğrafları

( SİVAS )- Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı SİVAS

- Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Şarkışla karayolu Gücük Köyü mevkiinde meydana geldi. A.V. yönetimindeki 06 ZVT 93 FİAT marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Kazada sürücü ile Y.V. ve Y.V yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Şarkışla itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla İlçe Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralılar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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