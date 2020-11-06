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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Otomobil, yolcu indiren kamyonete arkadan çarptı: 3 yaralı

Otomobil, yolcu indiren kamyonete arkadan çarptı: 3 yaralı

Kamyonete çarpmış otomobil

Hastane Trafik Kazası 

-Polis ekipleri
-Aracın çekilmesi
-Kazanın olduğu yol

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da otomobilin yol kenarında yolcu indiren kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı Büyük Cami önünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerem Yiğit Vardar idaresindeki 55 JZ 366 plakalı otomobil yol kenarında durarak yolcu indiren Şeker Karaca yönetimindeki 55 BAP 21 traktör yüklü kamyona arka sol köşesinden çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Kerem Yiğit Vardar, kamyonet sürücüsü Şeker Karaca ve Mustafa Akyüz yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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