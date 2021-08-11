Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
- Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

- Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

- Yaralı şahsa müdahale

İlk Müdahale 

-- Yaralı şahsın ambulansa bindirilmesi
-- Araçtan detay

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’ın Göle ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Alınan bilgilere göre, Göle ilçe merkezinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Asım Adinda’ya, Volkan B. idaresindeki 36 ET 449 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada Asım Adinda yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (ERZ-)
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı