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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil ve tır çarpıştı: 1 ölü

Otomobil ve tır çarpıştı: 1 ölü

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Trafik Kazası Bild 


- Çorum’da bir ototmobil ile Tır’ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Çorum-Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arif C.'nın kullandığı 19 NC 610 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 33 NG 236 Tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve Çorum Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma Ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile otomobilden çıkartılan Arif C.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak Hitit Üniversitesi Erl Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken Tır sürücüsünün göz altına alındığı öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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