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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

kaza yeri

İlk Müdahale Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-ambulans
-kazaya karışan araçlar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Uzunkum mevkiinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Aziz G. idaresindeki 67 LE 492 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 06 GE 4344 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Aziz G. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aziz G.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Aziz G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya karışan motosiklet ve otomobil çekici yardımıyla yoldan çekildi.
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