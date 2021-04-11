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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Otomobil Van Gölü’ne uçtu: 4 yaralı

Otomobil Van Gölü’ne uçtu: 4 yaralı

Göle uçan araç

Sağlık Ekipleri Trol 

-İtfaiye ekipleri (fotoğraf)

( VAN ) - VAN

- Van’ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin Van Gölü’ne uçması sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Göründü ile Altınsaç mahalleleri arasında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak 20 metre yükseklikten Van Gölü’ne uçtu. Bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerince araçtaki 4 kişi kurtarılarak ambulansla Gevaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Öte yandan, Van-Erciş karayolu üzerindeki Cezaevi Kavşağı’nda meydana gelen kazada ise 4 kişi yaralandı. (MSA-Y)
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