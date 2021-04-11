Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Otomobil üzüm bağına uçtu: 3 ölü...Feci kaza kamerada

Otomobil üzüm bağına uçtu: 3 ölü...Feci kaza kamerada

OLAY YERİNDEN DETAY

Jandarma Cenaze Kamera Üzüm Bağı Direksiyon 

-KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ
-KAZA YERİ FOTOĞRAFLAR
-ÖLEN SÜRÜCÜ AHMET DOĞAN SARIKAYA FOTOĞRAF
-OYA PALABIYIK FOTOĞRAF
-NURİ PALABIYIK FOTOĞRAF
-KAZA YERİ FOTOĞRAFLARI

( MANİSA -EK) MANİSA

- Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki menfeze çarpıp, üzüm bağına uçtu. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.Manisa'nın Ahmetli ilçesinden E-96 Karayolu Dereköy Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Ahmet Doğan Sarıkaya (39) idaresindeki 41 NH 802 plakalı otomobil, İzmir-Ankara E-96 karayolu Dereköy Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki menfeze çarpıp üzüm bağına girdi. Hurdaya dönen aracı görenlerin ekiplere haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve AKS ekipleri intikal ederken, AKS ekipleri tarafından otomobil içerisinden çıkarılan Ahmet Doğan Sarıkaya (39), Nuri Palabıyık (39) ve Oya Palabıyık'ın (36) hayatını kaybettiği tespit edildi.Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement