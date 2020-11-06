Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Otomobil üzerinde kızın tehlikeli yolculuğu

Otomobil üzerinde kızın tehlikeli yolculuğu

Kızın otomobilin üzerindeki tehlikeli yolculuğu

Kamera Cep Telefonu 

-Detay

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’de seyir halindeki bir otomobilin üzerindeki kızın tehlikeli yolculuğu anbean kameraya yansıdı. Olay, Burhaniye’nin tatil beldesi Ören Mahallesi yolunda meydana geldi. Tehlikeye aldırmadan aracın üzerinde giden kızın ve zaman zaman sürücünün tehlikeli anları cep telefonuyla görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı