Otomobil üzerinde kızın tehlikeli yolculuğu

- Balıkesir’de seyir halindeki bir otomobilin üzerindeki kızın tehlikeli yolculuğu anbean kameraya yansıdı. Olay, Burhaniye’nin tatil beldesi Ören Mahallesi yolunda meydana geldi. Tehlikeye aldırmadan aracın üzerinde giden kızın ve zaman zaman sürücünün tehlikeli anları cep telefonuyla görüntülendi.
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