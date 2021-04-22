Otomobil uyarı levhasına çarparak takla attı, 2 kişi ölümden döndü

-Otomobilin çarptığı uyarı levhası ile kopan tekeri

-Kaza yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri

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( KARAMAN ) KARAMAN



- Karaman’da uyarı levhasına çarptıktan sonra tekeri koparak takla atan otomobildeki 2 kişi ölümden döndü. Kaza, saat 13.30 sıralarında Karaman-Ereğli Karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S. (55), yönetimindeki 01 NE 213 plakalı Renault marka otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki uyarı levhasına çarptı. Ön sol tekeri kopan otomobil daha sonra şarampole takla attı. Kazada sürücü ile yanında bulunan F.B., yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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