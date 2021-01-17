Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Kazada yapmış otomobil

Hastane Çam Ağacı Taş Ocağı Direksiyon 

-Vatandaşlar
-Otomobilin kırdığı çam ağacı
-Yan duran aracın düzeltilmesi
-Uçurum

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da otomobilin yaklaşık 50 metre mesafeden uçuruma yuvarlanıp alt yola düşmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Çamlıyazı Mahallesi Kacadağ mevkisi taş ocağı yanında akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin Oğuzhan Çakır idaresindeki 34 SLG 12 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlanarak çam ağacını kırarak alt yola düştü. Kazada otomobil sürücüsü Selahattin Oğuzhan Çakır ile aynı araçta bulunan Karay Çakır (25), Ataberk Çakır (16) ve Şefik Erkol (13) yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı