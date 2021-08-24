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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

Kaza yerinden görüntü

Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Kız Çocuğu Avcılık Direksiyon 

-Kazaya karışan araçtan görüntü
-detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan İlçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Kozan Mansurlu yolu Tilkideresi mevkiinde meydana geldi. Mehmet Ali Atalay idaresindeki 01 R 1556 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen CANKUR, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ise kazada otomobilde bulunan sürücü Mehmet Ali Atalay, Eşe Atalay ve ismi öğrenilemeyen ve torunları oldukları öğrenilen 15 yaşında bir kız çocuğu olmak üzere üç kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada uçurumdan aşağı yuvarlanan ve paramparça olan otomobilde sıkışan cenazeler CANKUR ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenilirken kazada hayatını kaybeden Atalay ailesinin İmamoğlu ilçesinden Mansurlu Yaylası'na bir yakınlarının cenazesine taziyeye gittikleri öğrenildi.
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