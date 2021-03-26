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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Otomobil uçuruma uçtu, yaralı halatlarla kurtarıldı

Otomobil uçuruma uçtu, yaralı halatlarla kurtarıldı

Takla atan otomobilden görüntü

Hastane Bild Barla Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-halatlarla yukarı çıkarılma görüntüsü
-detay

( DÜZCE )- 60 metre şarampole uçan sürücü hastaneye kaldırıldı DÜZCE

- Düzce'nin Yığılca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 60 metrelik uçuruma uçtu. Yaralanan otomobil sürücüsü halatlarla çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Geriş köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Y. idaresindeki 81 AAG 223 plakalı Toyota marka otomobil, kar sebebiyle buzlanan yolda Geriş köyü yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybederek, 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Taklalar atan otomobil, fındıklığa çarparak durabildi. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Nuri Y., bölge halkı ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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