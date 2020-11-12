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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil traktöre çarptı: 1’i ağır 2 yaralı.. Kaza anı kamerada

Otomobil traktöre çarptı: 1’i ağır 2 yaralı.. Kaza anı kamerada

Kaza yerinden detaylar

Tahkikat Trafik Kazası Kamera Direksiyon Trol 

-Yaralıdan detay
-Mobese görüntüleri

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum'un Horasan ilçesinde kontrolden çıkarak seyir halindeki traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken traktör sürücüsü kazayı hafif yaralanarak atlattı. Kaza anları kameraya yansıdı. Alınan bilgilere göre Horasan şehir girişinde sanayi kavşağında dün meydana gelen trafik kazasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Hikmet Aydın yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda seyir halinde ilerleyen traktöre arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan Hikmet Aydın, Horasan İlçe İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelerden sonra hayati tehlikesi devam eden Hikmet Aydın ve yaralı Osman Yıldırım Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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