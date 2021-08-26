Otomobil tırın altına girdi: 3 yaralı

-Yaralılara müdahale

-Araçların çekilmesi



( BİLECİK ) BİLECİK



- Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında tırın altına giren otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bilecik kent merkezinden Şeyh Edebali Üniversitesi istikametine seyir halindeki Can Erdi Y. yönetimindeki 11 AAE 829 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Fikret F. idaresindeki 34 CAM 379 plakalı tır, kavşaktan sanayi bölgesine dönmek isterken çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Elif Ş.(31) ile Zeynep Ö. (34) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle Bilecik-Osmaneli karayolu kısa süreliğine trafiğe kapanırken, yol araçların kaldırılması sonrası normale döndü.

