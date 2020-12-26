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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil tıra ok gibi saplandı

Otomobil tıra ok gibi saplandı

Olay yeri

Polis Karya Bild 

-Hurdaya dönen araç
-Araç içinde hayatını kaybeden sürücünün sıkıştığı yerden çıkarılma çalışmaları
-Detaylar

( SAKARYA )- Tıra ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesi D-010 Karayolundan yan yola giriş yapan tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Feci kazada otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Karasu ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Kocaali istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 ABR 229 plakalı Fiat marka otomobil, aynı istikamette yan yola girmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 AER 185 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı. Adeta bir ok gibi tıra saplanan otomobilde sıkışan sürücü feci şekilde can verdi Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken hayatını kaybeden sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sürücünün cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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