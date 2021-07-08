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Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Kaza alanından detaylar

Argo Polis Bild 

-Yaralı detay
-Kazaya karışan araç detay
-detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'de otomobilin kargo tırına arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Kullar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki S.K. yönetimindeki 34 UJ 1080 plakalı kargo tırı durduğu sırada, arkasından gelen S.Ç. idaresindeki 41 K 7678 plakalı otomobil arkasından çarptı. Kazada 41 K 7678 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ç. ve otomobilde yolcu olarak bulunan T.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin hurdaya döndüğü kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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