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Otomobil, tıra çarptı: 1 yaralı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil, tıra çarptı: 1 yaralı

Otomobil, tıra çarptı: 1 yaralı

Tırdan görüntü, kaza yapan araçtan görüntü,

Trafik Kazası Kırmızı Işık Trol 

-olay yerinden görüntü,
-detaylar

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’un Osmancık ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kargı’dan Osmancık istikametine seyir halinde olan İsmail Artan (30) yönetimindeki 31 KLE 12 plakalı Tır Asya Kavşağı’nda kırmızı ışıkta durdu. Duran tırı fark edemeyen ve yağış nedeniyle zeminin kaygan olmasından dolayı duramayan Celalettin Erikci (78) yönetimindeki 35 MDJ 90 plakalı otomobil tırın dorsesine çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Celalettin Erikci olay yerine çağırılan ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altı alındı. Kazanın ardından Bölge Trafik ekipleri tarafından D-100 karayolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrar normale döndü. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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