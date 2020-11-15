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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay yerinden görüntü

Hastane Jandarma Cenaze Trafik Kazası Direksiyon 

-Otomobilin hurda görüntüsü
-Tır ve dorsenin görüntüsü
-Ölen şahsın yerde görüntüsü
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyreden Mehmet U. (25) idaresindeki 42 HBK 19 plakalı Citroen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Abdullah Ö. yönetimindeki 68 BK 540 plakalı Mercedes marka tıra bağlı 68 KV 559 plakalı dorseye arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole düştü. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, yanında yolcu olarak bulunan Alican Uğur (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Alican Uğur'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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