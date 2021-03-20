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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Trafik Kazası Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-Kaza yerinde ambulanstan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin araçta çalışma yapmasından görüntü
-Genel ve detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’nin Akçakoca İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kaza; gece saatlerinde Akçakoca - Ereğli Karayolu sapak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca - Ereğli Karayolu sapak mevkiinde Ereğli istikametinden Akçakoca istikametine gitmekte olan 34 KM 5698 plakalı tırın Suat A.’nın kullandığı 54 HC 054 plakalı Renault marka otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Suat A. Ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye kaza yerinde ilk müdahalesini yaparak Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırdılar. Kaza nedeniyle Ereğli istikametinden Düzce ve Sakarya istikametine trafik durduruldu. Kaza yapan otomobillerin olay yerinden kaldırılmasının ardından ise karayolu yeniden araç trafiğine açıldı. İtfaiye ekipleri ise kaza yapan otomobilin LPGli olması nedeniyle yanma ihtimaline karşı önlem aldılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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