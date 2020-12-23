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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil tarlaya uçtu; biri bebek 5 ağır yaralı

Otomobil tarlaya uçtu; biri bebek 5 ağır yaralı

Olay yeri

Bebek Hastane Bild Ağır Yaralı Direksiyon 

-Yaralılardan detay
-İtfaiye ekiplerinden detay
-Otomobilden detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri-Çerkezköy yolu üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden özel otomobil, tarlaya uçtu. Kazada biri bebek 5 kişi ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Silivri-Çerkezköy yolu üzeri Çeltik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 BTT 554 plakalı özel araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans yönlendirilirken, Jandarma ve İtfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Araç içerisinde bulunan O.S., D.S., B.K., N.T. ve 3 aylık bebek İ.H.K. ağır yaralı olarak Çerkezköy ve Silivri’de bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (YE-FY
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