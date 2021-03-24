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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil tarlaya uçtu: 2 ağır yaralı

Otomobil tarlaya uçtu: 2 ağır yaralı

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( SİVAS )- Sivas’ta tarlaya uçan otomobilde bulunan 2 şahıs ağır yaralandı SİVAS

Hastane Uçan Otomobil Ağır Yaralı Kışla Direksiyon 


- Sivas’ta tarlaya uçan otomobilde bulunan 2 şahıs ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, saat 14.30 sıralarında Direkli - Bedirli yolu Akkuzulu köyü yakınlarında meydana geldi. Şarkışla istikametine ilerleyen M.A. idaresindeki 38 EB 388 plakalı FİAT marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya uçtu. Takla atıp, ters dönen otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan E.K. ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Şarkışla Devlet hastanesine kaldırıldı. Şahıslarının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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