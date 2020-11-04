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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Otomobil takla attı, yaşlı çift yaralandı

- Otomobil takla attı, yaşlı çift yaralandı

YARALILAR

Hastane Kalp Krizi Yaşlı Çift Direksiyon 

-TAKLA ATAN OTOMOBİL

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada yaşlı çift yaralandı. Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Ahmet Turan Sustam (70) yönetimindeki 34 UH 7710 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonrası sürücü ve yanında bulunan eşi Arife Sustam (63) yaralandı. Yaralı çift, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün eşi Arife Sustam ise, hastaneye getirildiği sırada, “Komşumuz kalp krizi geçirmişti. Eşim sabaha kadar uykusuz kaldı ve onun başında bekledi” diye konuştu.
(HT-
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