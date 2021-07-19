Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Otomobil takla attı: Çocuğu vefat eden anne yaralandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil takla attı: Çocuğu vefat eden anne yaralandı

Otomobil takla attı: Çocuğu vefat eden anne yaralandı

-Adli tıp kurumundan detaylar

İlk Müdahale Hastane Jandarma Sağlık Ekipleri Direksiyon 

--Mehmet Arslan fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki Mehmet Arslan (12) hayatını kaybederken annesi Emine Arslan ise hafif yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Oğuzeli İlçesine bağlı Kayacık Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kurbanlık almaya giden Emine Arslan, plakası öğrenilemeyen otomobilini kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Arslan’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil taklalara atarak durabildi. Çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede ortaokul öğrencisi Mehmet Arslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü ile yakınlarına büyük üzüntü yaşatan küçük çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kazada hafif yaralanan anne Emine Arslan hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardndan taburcu edilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. (MAE-SD-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı