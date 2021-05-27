Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil takla attı 8 aylık bebek hayatını kaybetti

Otomobil takla attı 8 aylık bebek hayatını kaybetti

Kaza yeri telefon görüntüsü

Bebek Direksiyon 

-Hastane ve acil
-Ambulanslar
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Siverek-Diyarbakır karayolunda sürücü hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı, meydana gelen kazada 8 aylık bebek hayatını kaybederken, araçta bulunan 5 kişi de yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolu 15’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Nurettin 07 AHZ 749 plakalı Renault marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada aynı aileden oldukları öğrenilen Sürücü Nurettin Toprak’la birlikte, Amine, Abdülaziz, Aleyna, Ayşe ve Arya Line Toprak yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza da ağır yaralanan 8 aylık bebek Aleyna Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (MB-SD-
İlgili Foto Galeriler
Yılın Basın Fotoğrafları Belli OlduYılın Basın Fotoğrafları Belli Oldu
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement