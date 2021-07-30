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Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kaza yeri

Direksiyon 

-Şarampole yuvarlanmış araç

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazada iki kişi yaralandı Kaza, Sinop Boyabat Karayolu 26. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat istikametinden Sinop yönüne gitmekte olan Ünal Tekin (58) idaresindeki 26 UD 283 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu bariyerlerden yolun sağındaki şarampole yuvarlandı. Ağaçlık alana düşüp ters dönen otomobil sürücü Ünal Tekin ile araçta bulunan Şengül Tekin (52) yaralandı. Yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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