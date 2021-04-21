Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

-Genel ve detaylar

-Olay yerinden görüntüler

-Genel ve detaylar

-Çevreye saçılan araç parçaları



( KİLİS ) KİLİS



- Kilis’te, otomobilin virajı alamayarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Çiftçi yönetimindeki 79 AAN 737 plakalı Tofaş marka otomobil Kilis-İslahiye Karayolu 5’inci kilometresinde sürücünün direksiyon virajı alamayarak, şarampole yuvarlanması sonucu otomobil zeytin bahçesine devrildi. Otomobil sürücüsü Mahmut Çiftçi ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hasret Öksüz, vatandaşlar ve 112 Acil Ambulans ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilden kopan parçalar çevreye saçıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya başlandı. (MAD-Y)



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