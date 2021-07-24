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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

olay yerinden görüntüler

( SİNOP ) SİNOP

İlk Müdahale Jandarma Efes Direksiyon Trol 


- Sinop’ta otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ayancık istikametinden Sinop'a doğru seyir halinde olan Metin Gedik iradesindeki 37 HD 554 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yolun sol tarafındaki şarampole yuvarlandı. Ağaçlara çarparak durabilen araçta sürücü Metin Gedik hafif şekilde yaralandı. Çevreden kazayı görenler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekiplerince hafif şekilde yaralanan sürücü Metin Gedik’e olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı. Ardından yaralı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası bölgeye gelen sürücünün oğlu Alpay Gedik kısa süreli panik yaşadı. Kazada babasının hafif şekilde yaralandığını öğrenen Alpay Gedik daha sonra rahat bir nefes aldı. Olay yerinde bulunan jandarma asayiş ekipleri tarafından trafik kontrollü şekilde ilerletildi. Şarampole yuvarlanan araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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