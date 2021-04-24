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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil şarampole yuvarlandı:1 ölü, 4 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı:1 ölü, 4 yaralı

oley yeri

İlk Müdahale Hastane Cenaze Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-şarampole yuvarlanan otomobil
-cenazenin alınması
-sağlık ekipleri
-polis
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da şarampole yuvarlanıp takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza; Serik ilçesi Eminceler mahallesinde saat 23.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şahin Dinç idaresindeki 07 AOT 061 plakalı Chevrolet marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Takla atan otomobilde yolcu olarak bulunan Yıldız Dinç (39) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Şahin Dinç, Caner Dinç, Kıvanç Saldak hafif, Aslı Saldak ise ağır yaralandı. Kaza sonrası mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk edildi. Otomobilden yaklaşık 20 metre uzaklıkta cansız bedeni bulunan Yıldız Dinç'in cenazesi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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