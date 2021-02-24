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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Şarampole düşen otomobildekileri sağlık, itfaiye ve vatandaşlar tarafından yapılan kurtarma çalışmaları.

İlk Müdahale Hastane Uçan Otomobil Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Şahsın sağlık fotoğrafı

( HATAY ) -- Sürücü hayatını kaybetti, yanındaki eşi yaralandı HATAY

- Hatay’ın Erzin ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Dörtyol ilçesinde oturan 68 yaşındaki Kemal Ünal yanında eşi Songül Ünal (64) ile birlikte Erzin ilçesinde bulunan bahçelerine gitti. Dönüşte Kemal Ünal’ın kullandığı 80 EM 446 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Domates Durağı yakınlarında yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan çifte ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kalbi durarak yaşamını yitirdiği değerlendirilen sürücü Kemal Ünal’ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazada yaralanan ve vücudunda kırıklar tespit edilen Songül Ünal ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. (NCT-
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