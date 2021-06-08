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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobil şarampole düştü: 1'i polis 2 yaralı

Otomobil şarampole düştü: 1'i polis 2 yaralı

Olay yerinden detay

Trafik Kazası Polis Memuru Memur Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Ekiplerin çalışmalarından detay
-Şarampole düşen araçtan detay

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i polis 2 kişi yaralandı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gönültaş Caddesi üzerinde seyir halinde olan istirahatli polis memuru M.Ç. idaresindeki 05 DS 456 plakalı Tofaş marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler şarampole düşen aracı bulunduğu yerden çıkarmak için uzun uğraş verdi. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı kazada yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonrası araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Hastanede tedavileri süren yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (HE-
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