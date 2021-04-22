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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Şarampole devrilen otomobilden detaylar

Hastane Jandarma Trafik Kazası Bild Direksiyon 

-yaralıların ambulansa konulması
-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 33 FN 999 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslara konularak hastaneye Suruç Devlet Hastanesi kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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