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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil refüje çarpıp takla attı: 2 yaralı

Otomobil refüje çarpıp takla attı: 2 yaralı

Yaralılardan görüntü

Polis Trafik Kazası Polis Ekipleri Direksiyon Trol 

-Yaralılara müdahale edilmesi
-Yaralıların ambulansa alınması
-Takla atan otomobilden detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, refüjde çarpıp takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Mortaş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ismi henüz belirlenemeyen 55 AAC 602 plakalı Tofaş marka otomobil kavşak içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada, araç içerisinde bulunan H.S. ve F.Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların, otomobil sürücüsünün kaçtığını iddia ettiği öğrenilirken, polis ekipleri araç ve olay yerinde inceleme yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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