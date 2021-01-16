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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil refüje çarpıp devrildi: 4 yaralı

Otomobil refüje çarpıp devrildi: 4 yaralı

-olay yeri

Polis Hastane Polis Ekipleri Direksiyon 

--yaralıların ambulansa alınması
--ambulansın gidişi
--yan yatan araç detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da otomobilin refüje çarpıp yan yatması sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Malatya, Diyarbakır ve Bingöl'e geçişi sağlayan Elazığ Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.U. idaresindeki 34 PU 4315 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan yattı. Kazada, 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. (CK-HİV-
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