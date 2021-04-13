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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobil rampada yan yatınca trafik kilitlendi: 1 yaralı

Otomobil rampada yan yatınca trafik kilitlendi: 1 yaralı

-Olay yerinden görüntüler

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

--Araçtan görüntüler
--Ekiplerden görüntüler
--Araç kuyruklarından görüntüler
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken, kaza sonrasında yolda uzun kuyruklar oluştu. Kaza İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı Santral rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayfer H. (43) yönetimindeki 41 AAB 381 plakalı Volvo marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarparak yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından hafif yaralı olarak araçtan çıkarılan sürücü Ayfer H., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazadan sonrasında kısa süreliğine ulaşıma kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobilin çekici ile yoldan kaldırılması sonucu trafik normalde dönerken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (HY-GY-
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