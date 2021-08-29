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Otomobil patpata arkadan çarptı: 3 yaralı
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Otomobil patpata arkadan çarptı: 3 yaralı

Otomobil patpata arkadan çarptı: 3 yaralı

Olay yerinden genel görüntüler

Jandarma Tarım Karahisar Tarım Arazisi Trol 

-Kazaya karışıp yol ortasındaki refüjde duran otomobilden görüntü
-Devrilen patpattan farklı planlarda görüntü
-Yaralının ambulansa taşınmasından görüntü
-Jandarma ekiplerinden görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine otomobiller patpat diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Bolvadin çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A., idaresindeki 03 KK 103 plakalı otomobil plakası bulunmayan ve E.D.’nin kullandığı patpat diye tabir edilen tarım aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yol ortasındaki refüje girerek durabilirken, kontrolden çıkan patpat ise tarım arazisine devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.A., ile eşi E.A.’yı ve patpat sürücüsü E.D.,’yi ambulanslar ile Bolvadin ve Afyonkarahisar Devlet Hastaneleri’ne kaldırdı. Kazanın ardından patpattaki eşyalar çevreye saçılırken, olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. (GC-Y)
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