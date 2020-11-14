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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ağır yaralı

Otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ağır yaralı

Kazadan görüntü

Hastane Halk Otobüsü Ağır Yaralı Polis Ekipleri Direksiyon 

-araçtan ve otobüsten görüntü
-ekiplerden görüntü
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent’te park halindeki otobüse çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı. Olay Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Berat Caddesi'nde seyir halindeki 06 CJD 02 plakalı otomobil sürücüsü İbrahim Ü.’nün direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki özel halk otobüsüne çarptı. Çarpışmanın ardından savrulan araç, yolun karşısında yine park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi. Yaşanan kazanın ardından olay yerinde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan ve ağır yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.
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