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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil park halindeki belediye otobüsüne çarptı: 1’i ağır 4 yaralı

Otomobil park halindeki belediye otobüsüne çarptı: 1’i ağır 4 yaralı

-Yaralı çocuklardan görüntüler

Polis Hastane Belediye Otobüsü Altın Direksiyon 

--Genel ve detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, arıza yaptığı ileri sürülen ve park halinde bulunan belediye otobüsüne otomobilin çarpması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza, gece saatlerinde Karşıyaka ilçesi Anadolu Caddesi Ferdi Varol Yaya Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 35 ANA 570 plakalı OTOKAR marka ESHOT otobüsü arıza yapması sonucu sürücüsü otobüsü dörtlüleri yakarak yolun sağına park etti. Aynı istikamete gitmekte olan Kadriye M., idaresindeki FİAT marka 35 AGU 876 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüse arkadan çarptı. Yaralılar araç içerisinde sıkıştı Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen 110 AKS ekiplerince, araç içerisinde sıkışan sürücü Kadriye M., Yıldız M. (10), Nimet K. (6) ve durumu ağır olan Abdullah G., bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Abdullah G., özel bir hastaneye kaldırılırken, diğer 3 yaralı ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, olay yerine gelen ekipler tarafından çevre güvenliği sağlanırken, belediye ekipleri de yola akan yağ nedeniyle kumlama yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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