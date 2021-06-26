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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil orta refüje çıkarak durabildi

Otomobil orta refüje çıkarak durabildi

Kaza yerinden detay

Bild Altın Ticari Araç 

- Kazaya karışan araçlar
- Refüje çıkan otomobil
- Aracın çekici yardımıyla çekilmesi

( ERZURUM ) -- Kazada 2 sürücü de yaralandı ERZURUM

- Erzurum'da aynı yönde seyir halinde olan 2 araç kaza yaptı. Araçlardan biri refüje çıkıp ağaca çarparak durabildi. Edinilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde Erzurum hava limanı yolunda seyreden Ömer Faruk Tosun yönetimindeki 42 ABM 036 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden İsa Dolapçı yönetimindeki 06 BB 3138 plakalı hafif ticari araç Olimpiyat parkı önünde yandan çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil orta refüje çıkarak ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası hafif şekilde yaralanan 2 sürücü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan çekilerek yol kısa bir aradan sonra yeniden ulaşıma açıldı. (ST-ÇK-AT)
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