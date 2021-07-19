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Otomobil, önündeki iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil, önündeki iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil, önündeki iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YARALININ AMBULANSA TAŞINMASI

İlk Müdahale İş Makinesi Cenaze Gözyaşı Polis Ekipleri 

-KAZA YAPAN ARAÇLAR
-EKİPLERİN ÇALIŞMASI
-AİLENİN YAKINLARININ GÖZYAŞI DÖKMESİ
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, önünde ilerleyen iş makinesine çarpan otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.45 sıralarında Mudurnu-Bolu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan Mühürcüoğlu yönetimindeki 14 AR 327 plakalı otomobil, önünde ilerleyen İdris Bayram idaresindeki iş makinesine arkadan çarptı. Kazada, ön kısmı hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan İsmet Mühürcüoğlu (93) olay yerinde hayatını kaybederken, yolculardan Birsen Mühürcüoğlu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Birsen Mühürcüoğlu ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden İsmet Mühürcüoğlu’nun cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından morga götürüldü. Kazayı duyan Mühürcüoğlu ailesinin yakınları olay yerinde gözyaşı döktü. Dakikalarca birbirlerine sarılan aile yakınları güçlükle sakinleştirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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