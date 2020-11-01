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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Otomobil önce hayvana çarptı ardından bariyere saplandı: 2 yaralı

Otomobil önce hayvana çarptı ardından bariyere saplandı: 2 yaralı

Büyükbaş hayvana çarparak refuja saplanan otomobilden görüntü

İlk Müdahale Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Büyükbaş Hayvan Direksiyon 

-Otomobilin hurdaya dönen içinden görüntü
-Büyükbaş hayvandan görüntü
-Otomobilin saplandığı bariyerlerden çıkartılması
-Otomobilin çarptığı büyükbaş hayvanın traktörle yolun kenarına çekilmesi
-Durdurulan trafikte bekleyen araçlardan görüntü
-Genel ve detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil, çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan büyükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle refuje savrulan otomobil bariyerlere saplandı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza; Akşam 18.30 sıralarında kuzey çevre yolu Muncurlu Köyü Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Kaynaşlı istikametinden Düzce şehir merkezi istikametine seyreden Nevzat K.’nın kullandığı 81 DH 470 plakalı Skoda marka otomobil, Kuzey Çevre Yolu Muncurlu Köyü mevkiinde önüne çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refuje savrularak bariyerlere saplandı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Nevzat K.ile otomobilde bulunan Engin P. yaralandı. Yaralılara ilk müdahalelerini kaza yerinde yapan acil sağlık ekipleri daha sonra yaralıları, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Otomobilin çarptığı büyük baş hayvan ise traktör yardımıyla yolun kenarına çekildi. Kazada bariyerlere saplanan otomobilin saplandığı yerden çıkartılması sırasında çevre yolunda trafik dururken, otomobilin çekiciye yüklenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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