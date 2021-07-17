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Otomobil önce çöp konteynırına ardından elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil önce çöp konteynırına ardından elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Otomobil önce çöp konteynırına ardından elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

kazaya karışan otomobil

Polis Hastane Elektrik Direği Polis Ekipleri Trol 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy’de çöp konteynırına çarparak kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 22.30 sıralarında Arnavutköy İmrahor Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, üç arkadaşın içinde bulunduğu otomobil çöp konteynırına çarptıktan sonra kontrolden çıkarak elektrik direğine adeta ok gibi saplandı. Kaza esnasında otomobilden atlayan şoför yaralanmadan kurtulurken 2 arkadaşı ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelerek inceleme başlatan polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.
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