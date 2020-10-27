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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Otomobil önce ağaca sonra direğe çarptı: 2 yaralı

Otomobil önce ağaca sonra direğe çarptı: 2 yaralı

Otomobilden genel ve detay görüntüler

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon Aydınlatma Direği 

-Otomobilin çekiciye yüklenirken görüntüsü
-Otomobilin çarptığı aydınlatma direğinden görüntü
-Kaza yerinden genel ve detay görüntüler
-Durum: montaj tünelden geçildi

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da kontrolden çıkan otomobil önce refüjde bulunan ağaçlara sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü ve yolcu konumunda bulunan kişi ağır yaralandı. Kaza, Kırıkhan ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet B. kullandığı 31 UE 544 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Ardından aydınlatma direklerine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Mehmet B. ve yolcu konumunda bulunan bir kişi Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Her iki yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Trafiğe kapanana yol, temizledikten sonra tekrardan ulaşıma açıldı.
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