Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı,1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu 14. kilometresi Yenikapı Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan T.Ş. yönetimindeki 23 ABL 460 plakalı otomobil, kavşaktan yola girmeye çalışan Bayram Aslan (21) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Aslan, yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ekipler inceleme yaptı.



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