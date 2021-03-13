Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

olay yeri detay

Polis Jandarma Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-araçtan detay
-motosiklet detay
-ambulans ve diğer ekipler detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı,1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu 14. kilometresi Yenikapı Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan T.Ş. yönetimindeki 23 ABL 460 plakalı otomobil, kavşaktan yola girmeye çalışan Bayram Aslan (21) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Aslan, yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ekipler inceleme yaptı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement