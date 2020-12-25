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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Otomobil motosiklet ile çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil motosiklet ile çarpıştı: 1 yaralı

Yerde yatan kuryeden görüntü

Bild Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Sağlık ekibinin müdahalesi
-Yaralı kuryenin sedyeye konularak ambulansa taşınması
-Motosikletten görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Ambulansın gidişi
-Polislerin kuryenin malzemelerini toplaması
-Motosikleti kaldırıp kenera çekmesi
-Otomobilden görüntü
-Bayan sürücüden görüntü

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te, kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı’ndaki Namal Kavşağı’nda meydana geldi. Aysun Ö. (39), idaresindeki 78 SM 347 plakalı otomobil ile Emirhan Çetin’in (20) kullandığı 78 AAU 461 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Çetin, yola savrularak yaralandı. Çetin, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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