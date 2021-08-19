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Otomobil koyun sürüsüne daldı, çok sayıda koyun telef oldu
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil koyun sürüsüne daldı, çok sayıda koyun telef oldu

Otomobil koyun sürüsüne daldı, çok sayıda koyun telef oldu

-Telef olan koyunların cep telefonu görüntüsü

( SİVAS ) -- Sivas’ın Ulaş ilçesinde bir otomobil koyun sürüsüne daldı, 19 koyun telef oldu SİVAS

Jandarma Bild Kamera Cep Telefonu 


- Sivas’ın Ulaş ilçesinde bir otomobil koyun sürüsüne daldı, 19 koyun telef oldu. Edinilen bilgilere göre kaza dün akşam saatlerinde Ulaş İlçesi Yağdonduran mevkiinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen koyun sürüsüne seyir halinde bulunan 58 AAJ 584 plakalı otomobil çarptı. Kazada 19 koyun telef oldu. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. Telef olan koyunlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (OE-GF-
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