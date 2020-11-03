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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Otomobil koyun sürüsüne daldı, 30 koyun telef oldu

- Otomobil koyun sürüsüne daldı, 30 koyun telef oldu

Telef olan koyunlar

Jandarma Güvenlik Önlemi Hayvan 

-Telef olan hayvanların yoldan temizlenmesi
-Otomobilin görüntüsü

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Ereğli ilçesinde karayoluna çıkan koyun sürüsüne otomobil daldı, 30 koyun telef oldu. Kaza, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Kuzukuyu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf T. idaresindeki 42 AEH 001 plakalı otomobil karayoluna çıkan koyun sürüsüne daldı. Kazada 30 koyun telef oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler karayolu üzerinde güvenlik önlemi aldı. Ereğli Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi ekipleri de kaza yerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra belediye temizlik işleri ekipleri tarafından telef olan hayvanlar yoldan kaldırılarak temizlik yapılıp karayolu araç trafiğine açıldı. (CK-FM-
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