Otomobil kaza sonrası alev topuna döndü



- Erzurum-Artvin kara yolunda yaşanan kaza sonrası alev topuna dönen otomobil korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgiye göre, bugün Erzurum’un Uzundere ilçesi Tortum Şelalesi yakınlarında Ulubağ köyü civarında hatalı solama sonucu iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası bir uzman çavuşa ait olduğu öğrenilen LPG’li araç alev aldıktan sonra bir anda alev topuna döndü. Araç yanarken ard arda meydana gelen patlamalar çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Kaza sonrası yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü kendini dışarı atarak yanmaktan son anda kurtuldu.

