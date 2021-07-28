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Otomobil kanala uçtu
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil kanala uçtu

Otomobil kanala uçtu

Kanalın içindeki otomobil

Sudan Direksiyon Trol 

-Suyun içinde kaybolan otomobilin üzerindeki sürücü Hakan A.
-Yanına yüzerek gelen vatandaş
-Vatandaşın desteğiyle sudan çıkması

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen olayda, kontrolden çıkan araç, DSİ kanalına uçtu. Olayda sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtan yara almadan çıkmayı başardı Olay Bağlar Mahallesi Eczacılar Sitesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hakan A.’nın kullandığı 33 F 4030 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yola paralel akan DSİ’ye ait kanalına uçtu. Olay anında debisi yüksek şekilde akan kanal içinde suya büyük bölümü gömülen aracın içindeki sürücü Hakan A. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi, çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtan yara almadan çıkmayı başardı. Yaralananın olmadığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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