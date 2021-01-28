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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil inşaat halindeki köprünün duvarına çarptı: 3 ölü

Otomobil inşaat halindeki köprünün duvarına çarptı: 3 ölü

KÖPRÜDEN GÖRÜNTÜ

Cenaze Bild 

-KAZANIN YAŞANDIĞI YERDEN GÖRÜNTÜ
-ÖLENLERİN FOTOĞRAFLARI

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde'de inşaat halindeki köprünün duvarına çarpan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Aygün yönetimindeki 51 AAU 575 plakalı otomobil, Merkez Devlet Bahçeli Bulvarı'nda yapım aşamasındaki köprünün duvarına çarptı. Kazada, sürücü Aygün ile araçta bulunan Aykut Akcan ile Hakan Türker hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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